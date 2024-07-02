تواريخ مرتبطة بقضية مقتل طالب الرحاب.. بعد تحديد جلسة الطعن على الحكم

كتب إيهاب المهندس - سليم على

اقتربت قضية مقتل طالب الرحاب من الوصول لمحطتها النهائية، بعد أن حددت محكمة النقض، جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام والمؤبد في قضية اتهامهما بقتل المجني عليه بسام أسامة والمعروفة إعلاميا بـ"قتل طالب الرحاب".

- "19 أغسطس"، 2018"، ويشير لتاريخ حدوث الجريمة.

- "5 نوفمبر 2018"، احالة المتهمين للجنايات.

- "24 نوفمبر 2018"، نظر اولي جلسات محاكمة المتهمين.

- "13 يناير 2019"، احالة المتهم الأول والد خطيبته للمفتي.

- "14 أبريل 2019"، الحكم بإعدام والد خطيبة الضحية والمؤبد لحبيبة والسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات لمتهمين آخرين.

- "1 أكتوبر 2024"، نظر طعن المتهمين.

وقعت أحداث قضية طالب الرحاب في 19 أغسطس عام 2018 بدائرة قسم الشروق؛ أتهمت النيابة العامة كلا من أشرف حامد - صاحب شركة مقاولات، وابنته حبيبة - طالبة بالغة من العمر 20 عام، و6 متهمين آخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة - طالب الرحاب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمون الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول، وقاموا بحفر حفرة بداخلها لدفن المجني عليه وأعدوا صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا لذلك، وساعدهم المتهمين في ذلك.