تنفيذ قرار غلق المحال التجارية بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً وذلك طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 247 لسنة 2024 والخاص بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والذي جاء في مواده الاتي فتح وغلق المحال التجارية من 7 صباحاً حتى 10 مساءً وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد ليكون 11 مساءا.

ومواعيد فتح وغلق المولات التجارية من 10صباحاً حتى 12 مساءً وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد ليكون 1 صباحاً.

ومواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات من 6صباحاً حتى 12مساءً إستمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة والإجازات والأعياد ليكون 1 صباحاً.



ومواعيد فتح وغلق الورش ومحال الأعمال الحرفية من 8 صباحاً حتى 7 مساءً يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة.

والإستثناءات كالآتي:

محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

