كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة بولاق أبو العلا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، واعترف المتهمون أمام النيابة أنهم قاموا بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء السريع.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (ربة منزل، شخصين) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة بولاق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 1 متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.