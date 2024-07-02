المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: نهتم بالمشروعات ذات الأولوية لمصر

تونس (أ ش أ)

أكد الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هانى سنبل، دور الشراكة المتنامية بين البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" ومصر، مشيرا إلى اهتمام مجموعة البنك بالمشاركة فى تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، بالإضافة إلى بلورة التعاون الذى يدعمه البنك بين مصر ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات والتعاون بين دول الجنوب للاستفادة من خبرات مصر فى القطاعات المختلفة.

وقال سنبل - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش لقاءات الأعمال التونسية والأفريقية - إننا نعمل مع القطاعات الحيوية فى مصر للمساهمة فى زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، موضحا أن المؤسسة وأفريكسم بنك قاما بضخ 1.5 مليار دولار ببرنامج الأمن الغذائى ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية .

وأضاف أن هذه اللقاءات الأفريقية تعد فرصة كبيرة لتعزيز سبل التجارة والاستثمار خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الدول العربية والأفريقية ومن أهمها الأمن الغذائى خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها اقتصاديات العالم جراء التداعيات التى خلفتها جائحة كوفيد 19 واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وما لها من تأثيرات سلبية على اقتصاديات دولنا العربية والأفريقية..معربا عن أمله أن يكون هناك توصيات ومخرجات لوضع استراتيجيات التعاون بين الدول العربية والأفريقية لسد فجوة الأمن الغذائي.

وأعلن سنبل استضافة هذه اللقاءات اليوم لمجلس محافظى برنامج جسور التجارة العربية - الأفريقية الذى يعمل على عدد من البرامج متعدد الأطراف والجوانب من أهمها تعزيز التجارة والاستثمار والبنية التحتية.

وأفاد الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل لتجارة أن هدفنا الأول تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادتها بين الدول العربية والأفريقية ولتحقيق ذلك يجب إزالة الحواجز والعوائق الاقتصادية التى من أهمها الحواجز الجمركية التى تحد من زيادة التبادل التجارى حيث يبلغ حجمه بين الدول العربية والأفريقية 6% وهو دون المأمول.

وبين أنه من خلال برنامج جسور نعمل على تسهيل التبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار بين الدول الأعضاء فى العديد من المجالات الزراعة، والصناعات الدوائية والترويج التجارى مع المؤسسات المالية الأخرى، فضلا عن بناء القدرات الصناعية لبعض الدول.