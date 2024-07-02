القبض على شخص يبث فيديوهات خادشة للحياء على تيك توك

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر إحدى الصفحات على تطبيق (تيك توك) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه ، وضُبط بحوزته ( هاتف محمول "يحتوى على مقاطع فيديو تؤكد نشاطه الآثم").