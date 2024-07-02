القبض على شاب قتل عاملا أثناء معاتبته له لمعاكسة زوجته بدار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض علي شاب تحرش بجارته وقتل زوجها بمنطقة دار السلام بعد الدخول فى مشاجرة بينهم وتم نقل الجثة الي المستشفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع مشاجرة بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث.



وتبين من خلال الفحص العثور علي جثة عامل مصاب بقطع بالأوتار بعدما قام شاب بالتعدى عليه بسبب معاتبته له لتحرشه بزوجته أثناء سيرها بالشارع وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



