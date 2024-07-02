الصحة العالمية تصدر أول مبادئ توجيهية للإقلاع عن تعاطى التبغ

كتبت أمل علام‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

أصدرت منظمة الصحة العالمية أول دليل توجيهي للعلاج السريري للإقلاع عن التبغ لدى البالغين

و توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بمجموعة شاملة من التدخلات الخاصة بالإقلاع عن التبغ، بما في ذلك الدعم السلوكي الذي يقدمه مقدمو الرعاية الصحية، والتدخلات الرقمية لـ الإقلاع عن التدخين والعلاجات الدوائية، وذلك في أول دليل توجيهي بشأن الإقلاع عن التبغ.

وتركز المبادئ التوجيهية على مساعدة أكثر من 750 مليون من مستخدمي التبغ الذين يرغبون في الإقلاع عن جميع أشكال التبغ.

تنطبق التوصيات على جميع البالغين الذين يسعون إلى الإقلاع عن منتجات التبغ المختلفة، بما في ذلك السجائر والنرجيلة ومنتجات التبغ الذي لا يدخن والسيجار ولف التبغ ومنتجات التبغ المسخن (HTPs).

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يمثل هذا المبدأ التوجيهي معلماً حاسماً في معركتنا العالمية ضد هذه المنتجات الخطيرة، فهو يمكّن البلدان من خلال تزويدها بالأدوات الأساسية لدعم الأفراد بشكل فعال في الإقلاع عن التبغ وتخفيف العبء العالمي للتبغ و الأمراض ذات الصلة."

يرغب أكثر من 60% من مستخدمي التبغ البالغ عددهم 1.25 مليار شخص في العالم - أكثر من 750 مليون شخص - في الإقلاع عن التدخين، ومع ذلك يفتقر 70% منهم إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الإقلاع الفعالة.

وتعود هذه الفجوة إلى التحديات التي تواجهها النظم الصحية، بما في ذلك محدودية الموارد.

وقتلت فى بيان لها ، إن النضال الهائل الذي يواجهه الناس عند محاولة الإقلاع عن التدخين لا يمكن المبالغة فيه.

وقال الدكتور روديجر كريش، مدير تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية: "نحن بحاجة إلى أن نقدر بشدة القوة التي يتطلبها الأمر والمعاناة التي يتحملها الأفراد وأحبائهم للتغلب على هذا الإدمان"، "تم تصميم هذه المبادئ التوجيهية لمساعدة المجتمعات والحكومات على تقديم أفضل دعم ومساعدة ممكنة لأولئك الذين يخوضون هذه الرحلة الصعبة."

العلاجات الفعالة للإقلاع عن التدخين

إن الجمع بين العلاج الدوائي والتدخلات السلوكية يزيد بشكل كبير من معدلات نجاح الإقلاع عن التدخين، ويتم تشجيع البلدان على توفير هذه العلاجات بدون تكلفة أو بتكلفة مخفضة لتحسين إمكانية الوصول إليها، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

توصي منظمة الصحة العالمية بالعلاج ببدائل النيكوتين (NRT) والبوبروبيون والسيتيسين كعلاجات فعالة للإقلاع عن التبغ.

وفي عام 2023، بدأت منظمة الصحة العالمية إجراء التأهيل المسبق للمنتجات الطبية ضد الاضطرابات الناجمة عن تعاطي التبغ لتحسين الوصول العالمي إلى أدوية الإقلاع عن التبغ الموصى بها.

في أبريل 2024، أصبحت لبان ولصقة النيكوتين أول منتجات العلاج ببدائل النيكوتين المؤهلة مسبقًا من قبل منظمة الصحة العالمية.

توصي منظمة الصحة العالمية بالتدخلات السلوكية، بما في ذلك تقديم المشورة المختصرة للعاملين الصحيين (30 ثانية إلى 3 دقائق) بشكل روتيني في أماكن الرعاية الصحية، إلى جانب الدعم السلوكي المكثف (المشورة الفردية أو الجماعية أو الهاتفية) للمستخدمين المهتمين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التدخلات الرقمية مثل الرسائل النصية وتطبيقات الهواتف الذكية وبرامج الإنترنت كأدوات مساعدة أو أدوات للإدارة الذاتية.

وتشجع منظمة الصحة العالمية مقدمي الرعاية الصحية وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة على اعتماد وتنفيذ هذا المبدأ التوجيهي لتعزيز الإقلاع عن التبغ وتحسين صحة ملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء العالم.

