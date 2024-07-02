السيرة الذاتية لمايا مرسى المرشحة لوزارة التضامن.. إنفوجراف

كشفت مصادر مطلعة عن ترشيح الدكتورة مايا مرسى لتولى منصب وزيرة التضامن، فى الحكومة الجديدة.

وتسلمت الدكتورة مايا مرسى مهام عملها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة فى الأول من فبراير 2016

ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه فى عام 2000

أصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب

الوظائف السابقة:

عملت كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة فى المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الفترة من 2013-2016

رئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر فى الفترة من 2010 – 2013

المنسق الوطنى لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والاتصال بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1999-2010

بدأت حياتها العملية فى منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى

الدكتورة مايا مرسى سياسية متخصصة فى السياسة العامة ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان