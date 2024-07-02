اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

السيرة الذاتية لمايا مرسى المرشحة لوزارة التضامن.. إنفوجراف

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 06:53 م
السيرة الذاتية لمايا مرسى المرشحة لوزارة التضامن.. إنفوجراف مايا مرسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر مطلعة عن ترشيح الدكتورة مايا مرسى لتولى منصب وزيرة التضامن، فى الحكومة الجديدة.

وتسلمت الدكتورة مايا مرسى مهام عملها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة فى الأول من فبراير 2016

ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه فى عام 2000

أصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب

a5e60de6-3ce6-4e43-bc4f-0828fe7646d7

الوظائف السابقة:

عملت كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة فى المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الفترة من 2013-2016

رئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر فى الفترة من  2010 – 2013

المنسق الوطنى لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والاتصال بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1999-2010

بدأت حياتها العملية فى منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى

الدكتورة مايا مرسى سياسية متخصصة فى السياسة العامة ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان







التغيير الوزارى 2024

الحكومة الجديدة

أسماء الحكومة الجديدة

مصطفى مدبولى

موعد التغيير الوزراى

أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التغيير

كواليس التغيير الوزاري المرتقب

أسماء التشكيل الوزاري الجديد

تغيير وزاري خلال ساعات

موعد التشكيل الوزاري الجديد

موعد حلف اليمين

أسماء التغيير الوزاري الجديد 2024

التغيير الوزاري الجديد اليوم

تغيير وزاري في مصر خلال ساعات

حركة المحافظين

من هم الوزراء الراحلون

الوزراء الجدد

المحافظين الجدد

حركة المحافظين 2024

حكومة مدبولي الجديدة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة