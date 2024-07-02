الخارجية الأمريكية تجدد تحذيرها للمواطنين من السفر إلى 19 دولة

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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تذكيرا بقائمة الدول التى تحذر المواطنين الأمريكيين من السفر إليها، وتصنفها ضمن المستوى الرابع.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء أن القائمة تضم 19 دولة من بينها أفغانستان، بيلاروس، بوركينا فاسو، ماينمار، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، إيران، مالي، كوريا الشمالية، روسيا، جنوب السودان، أوكرانيا وفنزويلا.

وتصدر الولايات المتحدة تحذيرات السفر على 4 مستويات، ويعد المستوى الرابع هو الأعلى خطورة بسبب وجود مخاطر تهدد الحياة.

ويأتي نشر وزارة الخارجية الأمريكية لهذا التذكير بالتزامن مع موسم العطلة الصيفية التي يزيد فيها الإقبال على السفر الخارجي.