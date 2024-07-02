اليوم السابع
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التغيير الخامس فى المحافظين منذ تولى الرئيس السيسى (إنفوجراف)

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 06:17 م
التغيير الخامس فى المحافظين منذ تولى الرئيس السيسى (إنفوجراف) إنفوجراف

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بعد ساعات قليلة سيعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التشكيل الحكومى الجديد، وكذلك حركة المحافظين، بعد تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يونيو الماضى.

ولعل جوهر التغيير الشامل المنتظر غداً الأربعاء، هو الوجوه الجديدة، والكفاءات القادرة على إدارة الملفات، ومجابهة التحديات، خاصة في الملفات الاقتصادية، لتحقيق نجاحات ملموسة تنعكس بدورها على حياة المواطن، وتشكل حائط صد أمام التحديات والظروف الإقليمية والدولية المحيطة.
وتعد تلك الحركة المنتظرة هو التغيير الخامس فى المحافظين منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتتمثل تفاصيل الحركات الأربعة السابقة للمحافظين كالتالى:

فبراير 2015:
الحركة الأولى، وشملت تغيير 17 محافظا والإبقاء على 10 محافظين

تضمنت تعيين نائبات للمحافظ من السيدات للمرة الأولى
خلت من تعيين النساء كمحافظات

فبراير 2017 :
الحركة الثانية للمحافظين
شملت تغيير 5 محافظين
تعيين أول امرأة لمنصب المحافظ وهى المهندسة نادية عبده التى تم تعيينها محافظا للبحيرة

أغسطس 2018 :
الحركة الثالثة للمحافظين
شملت تغيير 20 محافظا
الإبقاء على 5 محافظين
تعيين 18 نائبا للمحافظين

نوفمبر 2019 :

حركة المحافظين الرابعة
تغيير 13 محافظا
تعيين 23 نائبا للمحافظين
تعيين سيدة لمنصب المحافظ هى الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط الحالي

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