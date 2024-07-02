اليوم السابع
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التعليم الفلسطينية: استشهاد 8672 طالبا وإصابة 14583 منذ بدء العدوان

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:04 ص
التعليم الفلسطينية: استشهاد 8672 طالبا وإصابة 14583 منذ بدء العدوان الحرب على غزة
إبراهيم حسان

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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، استشهاد 8672 طالبا وإصابة 14583 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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