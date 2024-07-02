الاتحاد الدولى للتوظيف: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوربى خطوة لرفع معدلات النمو

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أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمى للتوظيف محمد الدروى بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد على مدار يومين بالقاهرة ، مشيرا إلى أن المؤتمر سيسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل من خلال المشروعات التى سيتم تنفيذها وفقا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر.

وأضاف الدروي - في تصريحات اليوم - أن المؤتمر خطوة هامة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتي تم الاتفاق عليها في مارس 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وأكد عضو الاتحاد الدولي للتوظيف على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز فرص التوظيف، مما ينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.

كما أشار إلى أن الاتحاد العالمي للتوظيف يدرك أهمية هذه الشراكات الدولية في تعزيز بيئة العمل في مصر وتوفير فرص تدريب وتأهيل للشباب، مما يسهم في تقليل البطالة وزيادة الكفاءة الإنتاجية ، مشددا على أن هذه الجهود المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة.