اليوم السابع
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الأوقاف تهدى محافظة أسوان طنا من لحوم صكوك الأضاحى

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 07:06 م
الأوقاف تهدى محافظة أسوان طنا من لحوم صكوك الأضاحى استلام صكوك الأضاحى
أسوان - عبد الله صلاح

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أهدت وزارة الأوقاف، محافظة أسوان اليوم، الدفعة الأولى من لحوم مشروع صكوك الأضاحى، بإجمالى طنا من اللحوم، لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة من خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتحقيق التكافل الاجتماعى.

 

وأكد الشيخ حنفى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم على الفور تسليم كميات اللحوم الواردة من الوزارة، لمسئولى التضامن الإجتماعى، تمهيدا لتوزيعها على المستحقين.

 

وأضاف الشيخ دياب، أن عملية توزيع اللحوم تخضع لرقابة مشددة من الأوقاف لضمان وصول اللحوم لمستحقيها داخل القرى والنجوع والمناطق النائية بحسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد احتياجًا.







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