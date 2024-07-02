اليوم السابع
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الأب بطرس دانيال: رقابة الأسواق والأسعار وتوفير الأدوية أبرز تحديات الحكومة الجديدة

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 01:21 م
الأب بطرس دانيال: رقابة الأسواق والأسعار وتوفير الأدوية أبرز تحديات الحكومة الجديدة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما
كتب: محمد الأحمدى

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قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما أنه يتمنى من الحكومة الجديدة الاهتمام بالمواطنين ومواجهة غلاء الأسعار بطرق مختلفة منها الرقابة الجيدة على التموين وعلى الأسعار في الأماكن العامة والتى تأتى فى أولويات المواطن المصرى.

وأضاف الأب بطرس دانيال في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يجب أيضا الاهتمام بقطاع التعليم والنظر في امتحانات الثانوية العامة التي تسبب رعب للطلاب كل عام وتفادى ما حدث في امتحان الفيزياء، وكذلك الاهتمام بقطاع الصحة والمستشفيات الحكومية وتوفير خدمة طبية جيدة للمواطنين، والعمل على توفير الأدوية في الصيدليات.

وتابع: يهمنى أن كل وزير فى مكانه يشعر بنبض المواطن العادى فيما يخص كل الملفات، وخير مثال على ذلك الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والتي بذلت جهود كبرى في ملف المعاشات وتكافل وكرامة.







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