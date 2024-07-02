استمرار الموجة الحارة بسوهاج.. والعظمى تسجل 40 درجة "فيديو"

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع اليوم الثلاثاء، بثا مباشرا من محافظة سوهاج حول حالة الطقس، حيث مازالت أجواء الموجة الحارة وارتفاع نسبة الرطوبة تلقى بظلالها على الأجواء بكافة أنحاء المحافظة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 يوليو، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق، مع استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

أما عن درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 39، ودرجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى قنا الصغرى 29 والعظمى 41، ودرجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 29 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 43، ودرجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 41، ودرجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 28 والعظمى 42