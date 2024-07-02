ارتياح طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا بعنوان "ارتياح طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية"، وجاء الامتحان وفقا للمواصفات القياسية وأنه عوض صعوبة امتحان مادة الفيزياء.

وأعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدم تلقيها شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد أى مخالفات، فقد أدى 25590 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ضمن المواد الأساسية والمضافة للمجموع، وقد أدى الطلاب الامتحان عقب أجازة عيد الأضحى فى 4 مواد مضافة للمجموع" اللغة العربية واللغة الفرنسية والتاريخ والفيزياء"، فى ظل توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع توزيع الأسئلة من مركز التوزيع غرب المدينة، فجر اليوم الثلاثاء، كما تابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات، مشيرة إلى أن الغرفة لم ترصد مخالفة.