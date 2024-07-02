إنقاذ شاب انهار عليه بئر أثناء الحفر بقنا

قنا صابر سعيد

نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، في إنقاذ شاب انهار عليه بئر أثناء أعمال حفر، في قرية حاجر الدهسة التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد انهيار بئر على شاب أثناء الحفر في قرية حاجر الدهسة بمركز فرشوط.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن الشاب يُدعى أحمد.ر.أ، 30 عامًا، انهار عليه بئر أثناء عملية حفر مع آخرين، في قرية حاجر الدهسة بمركز فرشوط، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وانتشال الشاب من البئر.