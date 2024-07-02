اليوم السابع
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إلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض 200 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 05:45 م
إلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض 200 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه، في دعوى التي أقامها المحامي أشرف فرحات، بتعويض بقيمة مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن؛ لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه.

فأقام محامي المجني عليها برفع دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وقد قضت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

 







اليوتيوبر احمد حسن

احمد حسن

تغريم اليوتيوبر احمد حسن

المحكمه الاقتصاديه

اخبار الحوادث




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