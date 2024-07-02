إطلاق 15 صاروخا على الأراضي المحتلة.. وانفجارات فى كريات شمونة

كتب عبد الوهاب الجندى

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة ومحيطها، المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية، بعد إطلاق نحو 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم إطلاق صواريخ اعتراضية، ما أدى إلى سماع أصوات انفجارات داخل الأراضي المحتلة مقابل بلدات القطاع الشرقي.

في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 37 ألفاً و925، والمصابين إلى 87 ألفاً و141، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان يومي، أن الغارات الإسرائيلية على غزة قتلت 25 شخصاً خلال 24 ساعة، فيما أصيب 81 آخرون.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.