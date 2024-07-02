إصابة 19 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 19 شخصا، اليوم الثلاثاء فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل قرية أبو صير الملق بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل بمدخل قرية أبو صير الملق بمركز الواسطى.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وهم حبية عز الدين أمير 14 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهدير مجدي عبد الحليم 13 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهدير رجب شعبان 20 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وادهم محمد شعبان 11 سنة، مصابًا باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وإيمان عويس رجب 37 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وعبد الرحمن حجاج على 35 سنة، مصابًا خدوش وسحجات بالوجه، وايه محمد حامد 16 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ورباب محمود عبد المقصود 24 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وملك عبد الحميد عبد الفتاح 17 سنة، مصابة بكدمة شديدة بالظهر، وشهد محمود على 14 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب عمر شعبان سيد 18 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجني محمود فتحي 12 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهاجر حسن عبد الرحمن 16 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عبد العال عبد الحكيم 16 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالجبهه حوالي 5 سم، وشهد سيد ربيع 16 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحبيبة احمد شعبان 14 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وجيهان أنور عويس 45 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، وجني حسام محمد 14 سنة، مصابة باشتباه كسر بالركبة اليمني، وملك أيمن أبو الخير 13 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لقسم الإستقبال بمستشفي بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.