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إصابة طالبة بهبوط أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 11:02 ص
إصابة طالبة بهبوط أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة بالشرقية اسعاف- أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تعرضت الطالبة "شهد أ" 18 عاما مقيمة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لحالة هبوط عام أثناء تأديها امتحانات الثانوية العامة باللجنة رقم 4 بمدرسة التحرير الابتدائية بمنيا القمح، وتم تقديم الاسعافات الأولية لها بمحيط اللجنة.

يؤدى اليوم الثلاثاء 2 يوليو الجارى 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل "الإنجليزية والفرنسية والألمانية".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية كما أدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم و الاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

 







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