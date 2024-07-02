أبرز تصريحات مصطفى مدبولى عن تنمية الساحل الشمالى.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على التركيز على الساحل الشمالى لمصر لمضاعفة عدد السياح، وستكون واحدة من النقاط التى يمكن توطين الزيادة السكانية بها الفترة المقبلة.
SouthMed إضافة لرؤية الدولة المتكاملة تجاه الساحل الشمالى
نسعى لأن يكون الساحل الشمالى مقصدا لجذب الاستثمارات
منفتحون على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
الحكومة حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص المحلى وزيادة دوره
العلمين الجديدة مدينة متكاملة
الدولة حريصة على تنمية منطقة الساحل الشمالى ومضاعفة عدد السياح
نسعى لأن تكون منطقة الساحل الشمالى مقصدا لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسياحة المصرية
نستهدف جذب ضعف عدد السياح القادمين إلى مصر
الدولة تعلن ثقتها فى قطاع الاستثمار المحلى وقدرته على تنفيذ مشروعات عالمية على أرض مصر