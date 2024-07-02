اليوم السابع
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لجذب الاستثمارات والترويج للسياحة..

أبرز تصريحات مصطفى مدبولى عن تنمية الساحل الشمالى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 03:28 م
أبرز تصريحات مصطفى مدبولى عن تنمية الساحل الشمالى.. إنفوجراف رئيس الوزراء

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على التركيز على الساحل الشمالى لمصر لمضاعفة عدد السياح، وستكون واحدة من النقاط التى يمكن توطين الزيادة السكانية بها الفترة المقبلة.

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