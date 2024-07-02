أبرز تصريحات مصطفى مدبولى عن تنمية الساحل الشمالى.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على التركيز على الساحل الشمالى لمصر لمضاعفة عدد السياح، وستكون واحدة من النقاط التى يمكن توطين الزيادة السكانية بها الفترة المقبلة.









SouthMed إضافة لرؤية الدولة المتكاملة تجاه الساحل الشمالى

نسعى لأن يكون الساحل الشمالى مقصدا لجذب الاستثمارات

منفتحون على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

الحكومة حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص المحلى وزيادة دوره

العلمين الجديدة مدينة متكاملة

الدولة حريصة على تنمية منطقة الساحل الشمالى ومضاعفة عدد السياح

نسعى لأن تكون منطقة الساحل الشمالى مقصدا لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسياحة المصرية

نستهدف جذب ضعف عدد السياح القادمين إلى مصر

الدولة تعلن ثقتها فى قطاع الاستثمار المحلى وقدرته على تنفيذ مشروعات عالمية على أرض مصر