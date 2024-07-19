وفد جامعة البوليتكنيك سانتاريم بالبرتغال يزور كلية حقوق المنصورة لبحث التعاون

الدقهلية - سارة الباز

استقبلت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وفدا من مكتب العلاقات الدولية بجامعة البوليتكنيك سانتريم بدولة البرتغال، وكان فى استقبالهم الدكتور وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق، والدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف محمد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقد تم بحث سبل التعاون العلمى، والبحثى بين المؤسستين التعليميتين، وبحث مدى امكانية عقد اتفاق تعاون يعمل على تعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

يأتى ذلك فى إطار اتفاق ايراسموس بلس والتعاون مع الاتحاد الأوروبى، كما استهدفت الزيارة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين فى المشروعات البحثية الدولية والدرجات العلمية المشتركة فى تخصصات مختلفه وزيارة التبادل الاكاديمى بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بين الجانبين، وخصوصًا فى العديد من التخصصات القانونية مثل الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية والقانون التجارى وقوانين التأمين وغيرها.



وزار الوفد مكتبة الكلية وكذلك المحكمة الصورية واستمعوا وشاهدوا جزءا من أداء ومستوى الطلاب الذى أبهرهم خصوصًا الجانب التطبيقى للدراسات القانونية، ووعد الجانب البرتغالى بزيادة عدد المنح المقدمة لجامعة المنصورة وسيتم تخصيص عدد من المنح لطلاب كلية الحقوق جامعة المنصورة فى القريب العاجل وفى النهاية قدم ا.د وليد الشناوى عميد الكلية والدكتور إبراهيم عبدالله عبدالرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا درع الكلية للضيوف، وتوجيه الشكر الجزيل لهم ولتعاونهم مع الكلية والجامعة، كما توجه الوفد لزيارة عدد من مراكز الجامعة المتميزة.



جاء ذلك فى إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين كلية الحقوق جامعة المنصورة، ومختلف المؤسسات التعليمية الأوروبية، نظم قطاع الدراسات العليا بالكلية، وبالتعاون مع جامعة البوليتكنيك سانتاريم بدولة البرتغال استقبالًا لوفد الجامعة البرتغالية، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتورة طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور وليد الشناوى، عميد الكلية، وتنظيم الدكتور إبراهيم عبدالله عبد الرؤوف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.