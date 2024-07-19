وفاة دليفرى أصيب فى مايو الماضى إثر تصادم دراجته بسكوتر نجل الفنان أحمد رزق

كتب بهجت أبو ضيف

فارق عامل الدليفرى الذى أصيب فى حادث تصادم مع دراجة بخارية يقودها نجل الفنان أحمد رزق الحياة، متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



ووقع الحادث فى شهر مايو الماضى، وأمرت النيابة المختصة بإخلاء سبيل نجل أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بمدينة السادس من أكتوبر وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية وتبين اصطدام دراجة سكوتر يستقلها عمر أحمد رزق 15 عاما، طالب نجل الفنان أحمد رزق مصاب، وبصحبته عمر محمد 15 عاما، طالب مصاب؛ حيث تبين أنه أثناء سير الأول بدراجة كهربائية سكوتر وبصحبته الثانى عكس الاتجاه بكمبوند فى أكتوبر اصطدم بدراجة نارية يقودها عامل دليفرب يدعى علاء عماد 20 عاما، مصاب.



ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وغادر نجل أحمد رزق وصديقه المستشفى، لاستقرار حالتهما الصحية، بينما ظل عامل الدليفرى يتلقى العلاج حتى فارق الحياة اليوم الجمعة متاثرا بإصابته بنزيف بالمخ، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بمدينة السادس من أكتوبر وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية وتبين اصطدام دراجة سكوتر يستقلها عمر أحمد رزق 15 عاما، طالب نجل الفنان أحمد رزق مصاب، عمر محمد 15 عاما، طالب مصاب؛ وأثناء سير الأول بدراجة كهربائية سكوتر وبصحبته الثانى عكس الاتجاه بكمبوند فى أكتوبر اصطدم بدراجة نارية يقودها علاء عماد 20 عاما، مصابا.

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.