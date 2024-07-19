اليوم السابع
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الجمعة، 19 يوليو 2024 08:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية الإماراتى ونظيره الكرواتى يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

الجمعة، 19 يوليو 2024 08:00 ص
وزير الخارجية الإماراتى ونظيره الكرواتى يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وكالات

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي الخميس، مع جوردان جرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في القطاعات كافة.

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا أهمية العمل المشترك من أجل استثمار الفرص المتاحة لتعزيزها والارتقاء بالتعاون الثنائى فى مختلف المجالات الحيوية بما يدعم أهداف البلدين التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.







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الامارات

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اخبار الامارات




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