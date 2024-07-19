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وزارة التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت للطلاب بالعام الدراسى الجديد

الجمعة، 19 يوليو 2024 08:38 م
وزارة التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت للطلاب بالعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء أجازة يوم السبت للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن ما يتم ترديده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء أجازة يوم السبت جاء فى إطار مقترحات قدمتها بعض الإدارات التعليمية التي عقد الدكتور محمد عبداللطيف جلسات نقاش معها خلال الأيام الماضية.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة التربية والتعليم تسعى لوضع آليات مناسبة لطبيعة كل إدارة تعليمية على حدة لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية وليس على مستوى كافة المديريات التعليمية.







وزارة التربية والتعليم

إلغاء إجازة السبت من المدارس

إلغاء إجازة السبت بالعام الدراسي الجديد2025

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