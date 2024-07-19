ورش للأطفال وتدريب صيفى لطلاب الآثار ومعرض مؤقت فى مدح الرسول بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد متحف كفر الشيخ العديد من الورش التعليمية، ضمن الأنشطة الصيفية التي أعلن عنها، بإشراف الدكتور أسامه فريد، مدير المتحف، إضافة لمتحف مؤقت لعرض 35 قطعة أثرية إسلامية، وسط تواجد وإقبال من أهالي المحافظة، والمشاركين في ورش العمل من الأطفال وكافة الأعمار السنية.

أكد الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أن المتحف يشهد عدد من الورش منها، ورش تعليم الرسم والنحت بالأنشطة الصيفية بالمتحف، وتضمنت الورشة التعريف بأساسيات الرسم وتدريب الأطفال عليها، إضافة إلى التدريب الصيفي لطلاب أقسام الآثار بمتحف كفر الشيخ. حيث تضمنت ندوة تعريفية بالمتحف ودورة في المجتمع، وورش الأنشطة الصيفية بمتحف كفر الشيخ، وتضمنت أول ورشة من ورش تعليم الخط الهيروغليفي محاضرة تعريفية عن اللغة المصرية القديمة ونشأتها وتعريف الأطفال باللغة وكيفية كتابتها من خلال الآثار بالمتحف.

وأضاف فريد، أقام متحف كفرالشيخ معرضًا مؤقتًا بعنوان رحلة في مدح الرسول يضم المعرض 35 قطعة أثرية، تشمل مصحف شريف بخط الشيخ محمد عبدالعزيز الرفاعي يرجع لعام 1341هجرية، و29 جزء من القرآن الكريم مغلفة، وكتاب ولوحات في مدح ووصف الرسول الكريم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.

وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمها المتحف.



التدريب الصيفي لطلاب أقسام الآثار بمتحف كفر الشيخ



كتابة المصحف بخط اليد



مدير متحف كفر الشيخ خلال التدريب الصيفي لطلاب أقسام الآثار بمتحف كفر الشيخ.



مصاحف أثرية بمتحف كفر الشيخ



معرض مؤقت في مدح الرسل



ورش تعليم الخط الهيروغليفي