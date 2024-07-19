"نخل" مدينة تاريخية وسط سيناء كانت عاصمة شبه الجزيرة

شمال سيناء - محمد حسين

مدينة نخل، الواقعة وسط سيناء ضمن نطاق محافظة شمال سيناء، كانت في الماضي عاصمة لشبه الجزيرة ومن داخل قلعتها، التي لا تزال آثارها باقية.

وتشير بيانات مركز معلومات محافظة شمال سيناء، إلى أن مركز نخل يقع في الجزء الأوسط الجنوبي من المحافظة، ويعد من أكبر المراكز مساحة في شمال سيناء، وتعتبر مدينة نخل حلقة وصل بين شمال سيناء وجنوبها تبعد عن العريش 156 كم وعن السويس 127 كم وعن نويبع 208 كم.

مدينة نخل لها تاريخ عريق، فهي تعد أهم محطة على طريق الحج المصري القديم، وعرفت عبر العصور التاريخية، وازدهرت في العصر الإسلامي عند افتتاح طريق الحج المصري في أواخر الدولة الأيوبية.

واشتهرت نخل باعتبارها المحطة الرئيسية في تمويل وتزويد قافلة الحج بالمؤن وتوفير سبل الراحة والأمن، وظلت مركزًا مهمًا في قلب سيناء.

التقسيم الإداري للمركز يتكون من مدينة نخل (عاصمة المركز) و10 وحدات محلية تابعة، هى قرى بئر جريد، قرية التمد، قرية الكونتلا، قرية صدر الحيطان، قرية النتيلة، قرية الخفجة، قرية السلام، قرية البروك، قرية عين طويبة، ووادي الحاج.



قلعة نخل



مدينة نخل