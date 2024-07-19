مديرة حملة بايدن: الرئيس باق ٍفى سباق الرئاسة ليفوز

أ ش أ

أكدت حملة المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكى جو بايدن، أن الرئيس باق فى السباق الانتخابى وبإمكانه هزيمة منافسه الجمهورى دونالد ترامب، وسط دعوات متزايدة من داخل الحزب الديمقراطى لانسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.



وقالت مديرة الحملة جين أومالى ديلون - فى تصريح أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن الرئيس بايدن باق بالتأكيد فى السباق الرئاسي، ووصفته بأنه "أفضل شخص يمكنه مواجهة دونالد ترامب".



وفى ردها على سؤال بشأن تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطى المشككة بقدرة بايدن على الفوز فى الانتخابات، قالت ديلون: "لست هنا لأقول إن هذه الأسابيع لم تكن صعبة بالنسبة للحملة، لا شك أنها كانت كذلك وقد شهدنا بالتأكيد بعض التراجع فى الدعم، لكنها كانت حركة صغيرة".



ويواجه بايدن (81 عاما) ضغوطا متزايدة من شخصيات بارزة فى الحزب الديمقراطى للانسحاب من الانتخابات بعد أداء ضعيف فى مناظرة أمام منافسه من الحزب الجمهورى الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أثار القلق تجاه سنه وقدرته على الفوز فى انتخابات نوفمبر.