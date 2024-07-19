محافظ جنوب سيناء يتابع أخر مستجدات مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم ، بقاعة المؤتمرات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، اجتماع متابعة آخر مستجدات مشروع التجلى الاعظم بمدينة سانت كاترين، وأعمال التطوير الجارية به، ونسب التنفيذ وكافة الجوانب المتعلقة بأعمال المشروع، وتم بحث كافة المقترحات بشأن تحقيق كافة المتطلبات والمعايير والامنية والبيئية والسياحية والتراثية والأثرية.

واستمع المحافظ لبعض المصاعب ومقترحات حلولها لنهو المشروع فى موعده المتوقع فى اكتوبر من العام الجاري، وأكد المحافظ ان مشروع التجلى الأعظم يمثل بؤرة اهتمام الدولة فى الوقت الحإلى لما يمثلة من أهمية اقتصادية وسياحية ودينية وبيئية واثرية وبما يحقق المعاييرالوطنية والدولية فى الحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى والحضارى لمنطقة سانت كاترين، خاصة ان منظمة اليونسكو قد أعلنت واعترفت بمنطقة سانت كاترين وسجلتها كمنطقة تراث عالمى وذلك من اكثر من عشرون عاما، وان دور المحافظة هو التنسيق بين كافة الجهات المعنية والتقريب بين كافة وجهات النظر ورفع تقارير بالموقف أولا بأول إلى المستوى الأعلى، وأكد المحافظ أنه على استعداد دائم لمقابلة كافة الأطراف والاستماع لهم وبحث كافة الآراء ألفنية بشرط تحديد الرؤى وان يكون صاحب المقابلة صاحب أو مفوض بإتخإذ القرار، وذلك من اجل سرعة الإنجازن وعدم إضاعة الوقت ، مؤكدا على ان الهدف الرئيسى هو الوصول لأعلى مستوى من الأداء وهذا ينبع من امانة العرض ودقة البيانات وإظهار المعوقات لتلافيها وفق برنامج زمنى محدد.

كما أشار إلى أهمية تعميق روح الولاء والإنتماء ودمج العناصر المحلية بالمنطقه فى المشروع بكافة الوسائل الممكنة، وان الوصول للعالمية يتحقق من خلال التعمق فى المحلية واستثمار الموروثات الثقافية وتأصيلها وحسن توظيفها فى إطار المعايير والمقاييس الوطنية والعالمية المعمول بها فى هذا الشأن.

وابرز المحافظ مراعاة أهمية الحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة التى هى ملك للشعب، مع التركيز على روح العمل الجماعى وإعداد كوادر قيادية كصف ثان وثالث من اجل اكساب ونقل الخبرات للشباب الواعد الذين يمثلون عماد الدولة وذخيرة المستقبل، حضر الاجتماع القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة، والشركات المنفذة وكافة الجهات المعنية.

ويعد مشروع "التجلى الأعظم" أحد أهم مشروعات التطوير السياحى فى مصر، حيث يهدف إلى تحويل مدينة سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية متميزة خاصة فى مجالات السياحة الدينية والبيئية والتراثية والتاريخية.

ويتضمن المشروع إنشاء العديد من المرافق الجديدة، بما فى ذلك:مركز الزوار، فندق جبلي، منتجع سياحي، منطقة بازارات سياحية، حى سكني، مجمع حكومى جديد، نادٍ اجتماعي، تطوير منطقة إسكان البدو، تطوير مركز البلدة التراثية، وتطوير وادى الأربعين وإنشاء ممشى سياحى ترفيهى وتطوير مطار سانت كاترين

على جانب أخر، كلف الدكتور خالد.مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم، بحضور احتفال شركة مصر للطيران بعيدها ال٩٢، والذى نقل تحيات المحافظ وتهنأته بهذه المناسبة،

وفي ختام الاحتفال سلم رئيس المدينة درع المحافظة لعمرو العدوي رئيس القطاع التجاري لمصر للطيران نيابة عن محافظ جنوب سيناء،

وقام رئيس القطاع التجاري لمصر للطيران بتوجية الشكر لمحافظ جنوب سيناء على مشاركة المحافظة في هذه الاحتفالية كما قام بتهنئة المحافظ بثقة السيد رئيس الجمهورية متمنيا له دوام التوفيق و قام بإهداء المحافظ درع الشركة وتسلمة رئيس المدينه.

يذكر أنه تم تأسیس مصر للطيران في السابع من مایو عام 1932.