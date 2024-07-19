محافظ الغربية يستقبل وزير التربية والتعليم فى مستهل زيارته للمحافظة

الغربية مصطفى عادل

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة ، الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مستهل زيارته لمحافظة الغربية، وذلك لمناقشة ووضع الخطط والرؤى المستقبلية، للنهوض بقطاع التعليم وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لتطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، الدكتور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس هيئة قصور الثقافة، والمهندس ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، تقدم اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية ، بالتهنئة للدكتور محمد عبد اللطيف بمناسبة توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معربًا عن خالص ترحيبه بالوزير على أرض عروس الدلتا والتي اخرجت الكثير من العلماء والمتميزين ومن رواد نهضة التعليم فى مصر، كما تمنى للوزير التوفيق، مؤكدا التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ووزارة التربية والتعليم فى دعم ومواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير التعليم.

وأكد على تقديم كافة سبل الدعم و كافة الإمكانيات لدعم جهود الوزارة في تحسين جودة التعليم لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب.

ومن جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بتواجده اليوم بمحافظة الغربية، مشيدًا بجهود المحافظة، ودورها فى الارتقاء بالعملية التعليمية ، مقدماً الشكر لمحافظ الغربية على دعم الجهاز التنفيذي المستمر للعملية التعليمية في المحافظة.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ والوزير اجتماعًا مع مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس لـ 3 محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية ، للوقوف على طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم ، كما سيقوم المحافظ والوزير بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة.