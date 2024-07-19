محافظ الإسكندرية يتفقد حى العجمى ويوجه برفع كفاءة النظافة بنطاق الحى

الإسكندرية جاكلين منير

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية اليوم، بجولة تفقدية بحي العجمي للوقوف على المشكلات التي به، ومتابعة مطالب أهالي الحي التي تلخصت في رفع كفاءة منظومة النظافة ورصف الشوارع، وإزالة إشغالات الطريق والحد من عشوائية سير مركبات التوك توك في الشوارع الرئيسية

وخلال جولته، تم المرور على شوارع (إسكندرية مطروح وشارع البيطاش الرئيسي وسوق عين شمس، وشارع الحنفية، وشارع مسجد السلام بمنطقة الهانوفيل) لمراقبة مدى توفر صناديق لإلقاء المخلفات، ومستوى الرصف في الشوارع الرئيسية والفرعية، ومدى الالتزام بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق.

كما استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى ومطالب المواطنين، وكلف الفريق أحمد خالد رئيس الحي بمراجعة موقف الرصف والصرف الصحي بسوق عين شمس، ومراجعة كافة الأراضي الفضاء بنطاق الحي والالتزام بتنظيفها وإحاطتها بسور ووضع لافتات توضح موقفها القانوني لمنع التعدي عليها وحتى لا تتحول إلى مكب للنفايات.

كما أكد على ضرورة تنسيق حملات مع مديرية الطب البيطري للحد من وجود الكلاب الضالة في الشوارع.

هذا وقد وجه محافظ الإسكندرية مسئولي شركة نهضة مصر بزيادة معدلات رفع المخلفات وزيادة أعداد صناديق القمامة الموجودة في جميع شوارع الحي، كما وجه إدارة المرور برفع العربات المخالفة والحد من السير العشوائي لمركبات التوك توك بشوارع الحي استجابة لمطالب الأهالي.

جاء ذلك بحضور، السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية وجميع المسئولين من الجهات التنفيذية المعنية وبتواجد شرطة المرافق والمرور.