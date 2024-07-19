محافظ أسوان يتفقد رفع كفاءة طريق بلانة الدائرى بتكلفة 85 مليون جنيه ضمن حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، الجمعة، الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة، بطول 20 كم، بالقطاعين الأول والثانى وبنسبة تنفيذ وصلت لنحو 70 %، فيما تم تنفيذ 6 كم منها لأعمال الرصف، وجارى استكمال الأعمال فى باقى المسافة بطول 14 كم وذلك بتكلفة 85 مليون جنيه.

رافق محافظ أسوان فى جولته التفقدية، النائب أيمن فؤاد، عضو مجلس النواب عن مركز نصر النوبة واللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد والمهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى ومحمد عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.

وشدد إسماعيل كمال، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى، وبحد أقصى خلال 3 أشهر، مع التمهيد والتسوية ورش المياه للتربة الزلطية أولاً بأول، ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف، مع رصف مسافة الـ2 كم بطريق كوم أمبو / نصر النوبة خلال أسبوع بهدف تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات على الوجه الأكمل.



محافظ أسوان والقيادات الشعبية والبرلمانية فى نصر النوبة



رئيس هيئة الطرق يوضح لمحافظ أسوان خطة التنفيذ