ضبط 5500 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

آكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

مشددة على الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس .

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية عدة حملات تموينية على الأسواق.

وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها سمير البلكيمي وكيل مديرية التموين عن ضبط 5500 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و2000 عبوة بويات وكمية من البسطرمه منتهية الصلاحية وكمية من الدجاج مجهول المصدر بالإضافة لضبط سيارة محملة بـ 40 شيكارة سماد نترات محظور تداولها بالأسواق .

كما تم ضبط طن أسمنت مجهول المصدر و4 بداليين تموينيين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية، و تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.