ضبط متهم قتل زميله لخلافات مالية بينهما فى الغربية

الغربية مصطفى عاد

تمكنت مباحث كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط المتهم بقتل زميله باستخدام سلاحا ناريا، بسبب خلافات مالية بينهما بقرية قصر بغداد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بمقتل شخص بقرية قصر بغداد متأثرا باصابته بطلق نارى.



انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مقتل شخص يدعى "م.م"، إثر إصابته بطلق نارى، وأن وراء ارتكاب الجريمة زميله ويدعى "ا.س" مقيم قرية أكوه الحصة، بسبب خلافات بينهما، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.