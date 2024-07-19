ضبط كيان تعليمى وهمى فى حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط إحدى الفتيات لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالقاهرة) أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بمحافظة القاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة - مقيمة بمحافظة القاهرة) وعُثر بحوزتها على (عدد من الشهادات والكتب- ختم أكلاشيه بشعار الكيان- دفاتر تحصيل نقدية وإستمارات تسجيل طلاب- وحدة تخزين بيانات "هارد ديسك" محمل عليه بيانات الدارسين والمادة العلمية التى يتم تدريسها ونماذج للشهادات المضبوطة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.