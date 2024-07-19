سنغافورة: اندلاع حريق على متن ناقلتين وإجلاء فردين جوا إلى المستشفى

سنغافورة (أ ش أ)

أعلنت السلطات السنغافورية، اندلاع حريق على متن ناقلتين كانتا داخل منطقة البحث والإنقاذ البحرى التابع لها وإجلاء فردين من أفراد الطاقم جوا إلى المستشفى.

وذكرت هيئة الملاحة البحرية والموانئ السنغافورية - في بيان أورده راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا)، اليوم الجمعة، أنها تلقت استغاثة في حوالي الساعة السادسة والربع من صباح اليوم بالتوقيت المحلي باندلاع حريق على متن ناقلتين أحدهما تحمل علم سنغافورة والأخرى تحمل علم "ساو تومي وبرينسيب".

وأشارت الهيئة، إلى أن الناقلتين كانتا داخل نطاق منطقة البحث والإنقاذ البحري السنغافورية على بعد حوالي 55 كيلومترا من شمال شرق جزيرة "بيدرا برانكا".

من جهتها .. أعلنت القوات الجوية السنغافورية - في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي - أن مروحية انقاد تابعة لها أجلت فردين من أفراد الطاقم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون إيضاح المزيد من التفاصيل.