"سلمونا لترامب".. بايدن يشعر بالخيانة من حزبه بعد تخلى ديمقراطيين عن دعم ترشحه

كتبت : نهال أبو السعود

يشعر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأذى والخيانة من أعضاء حزبه بسبب الطريقة التي تركه بها العديد من الديمقراطيين، بما في ذلك بعض كبار قادة الحزب، بينما يواجه أكبر أزمة في حياته السياسية، وفقًا لما قاله مصادر مقربه من الرئيس الأمريكي لشبكة ان بي سي نيوز.

أعرب العديد من القادو الديمقراطيين عن شكوكهم بشأن استمرار حملة بايدن، وجاء التعليق العام الوحيد للرئيس الاسبق باراك أوباما في اليوم التالي لمناظرة بايدن الكارثية الشهر الماضي، عندما غرد "تحدث ليالي نقاش سيئة" وتحدث عن فضائل نائبه السابق. ومع ذلك، فإن أوباما لديه مخاوف في الخفاء.

ووفقا للتقرير، أمضى زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وكلاهما من نيويورك، بالإضافة إلى النائبة نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا، رئيسة مجلس النواب السابقة، أسابيع في الاستماع إلى مخاوف أعضائهم ونقلها إلى بايدن وحملته

وقال الثلاثة إنهم يدعمون أي قرار يتخذه بايدن، ولكن حتى خلف الأبواب المغلقة، لم يخبروا الديمقراطيين في الكونجرس بدعم بايدن أو إعطائهم أي إرشادات حول ما يجب عليهم فعله.

قالت المصادر إن بايدن يشعر بالغضب من الطريقة التي حاول بها الحزب دفعه للخروج، وانتقد مصدر مقرب من بايدن كبار القادة الديمقراطيين لـ "سلمونا لدونالد ترامب" على حد وصفه

قال المصدر المقرب من الرئيس الأمريكي لشبكة إن بي سي نيوز: "هل يمكننا جميعًا أن نتذكر لمدة دقيقة أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم الذين يحاولون دفع جو بايدن للخروج هم نفس الأشخاص الذين أعطونا جميعًا دونالد ترامب حرفيًا؟ في عام 2015، دفع أوباما وبيلوسي وشومر بايدن جانبًا لصالح هيلاري؛ لقد كانوا مخطئين آنذاك، وهم مخطئون الآن".

ترك صمت الزعماء الديمقراطيين بايدن ضعيفًا ووحيدًا، مما خلق فراغًا ملأه الديمقراطيون بتيار مستمر من الشكوك والأسئلة. لا يخشى الديمقراطيون الهزيمة أمام ترامب إذا لم يتغير الوضع فحسب؛ بل يخشى البعض أيضًا من عرقلة التذكرة التي قد تمنح ترامب سلطة غير مقيدة في شكل أغلبية جمهورية خاضعة في الكونجرس.

بالنسبة لبايدن وفريقه، فقد أجبرهم ذلك على الإنكار شبه اليومي والتفاعل العدائي المتزايد مع وسائل الإعلام. كما ضيّق الرئيس دائرة مستشاريه إلى عدد قليل من الأشخاص الذين يثق بهم.