رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج الدفعة 19 لجامعة الرجاء الدولية

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى حفل تخرج الدفعة 19 من طلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بجامعة الرجاء الدولية، بحضور كل من الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، الدكتور القس صفاء داود، رئيس الجامعة، والدكتور القس صموئيل رزفى، عميد كليه اللاهوت الإنجيلية، والدكتور القس جوزيف موريس، عميد كلية اللاهوت المعمدانية، والدكتور القس أسامة فتحى، والدكتور القس ستيفن سعيد، رئيس مجمع الإيمان، والأسقف عادل هارون، رئيس مجمع نهضة القداسة، والدكتور ثروت صموئيل، مدير مركز الكلمة للأبحاث والدراسات، والدكتور جورج جرجس، المدير الإدارى للجامعة، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكى الطلاب المتخرجين متمنيًا لهم خدمة مؤثرة للكنيسة والمجتمع، وقال فى كلمته خلال الاحتفال بعنوان "التعليم الثابت فى وجه التحديات": "إن التعليم اللاهوتى السليم يجب أن يكون مبنيًّا على اليقين فى مواجهة حالة التخبط الأخلاقى والمعرفى الذى يعانى منها البعض".

وأضاف رئيس الطائفة: "المهم أن نركز على مصادر تعليمنا وأن يكون الكتاب المقدس هو أساس تعليمنا، وكذلك أن يتماشى تعليمنا مع سلوكنا لنقدم قدوة صالحة".

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة



جانب من حفل التخرج



طلاب التخرج



حفل التخرج