رئيسا وزراء إيطاليا وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون في مجال الهجرة ومكافحة الإرهاب

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بحث رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، مع نظيرها البريطاني كير ستارمر، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في أوكسفوردشاير، تعزيز التعاون بشأن مناطق الأزمات الرئيسية، لاسيما في مجال الهجرة، ومكافحة الإرهاب.

ووفق بيان صدر الخميس عن رئاسة الوزراء الإيطالية، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، فقد "سمح الاجتماع بتعميق المناقشة التي بدأت بمناسبة قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن حول التعاون بشأن مناطق الأزمات الرئيسية وفي مجال الهجرة، مع إشارة على وجه الخصوص إلى مكافحة الإرهاب وتجار البشر".

واتفق الزعيمان على مواصلة التنسيق الوثيق الذي بدأ بشأن جميع القضايا الأكثر أهمية على جدول الأعمال الدولي وحول التحديات العالمية بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء ستارمر إلى روما.