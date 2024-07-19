حملة تموينية تسفر عن تحرير 13 محضرا فى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء عن نتائج حملة تموينية واسعة النطاق استهدفت محطات المواد البترولية والأسواق بمدينة العريش، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن عدم الالتزام باللوائح والقوانين.

وأوضح بيان للمديرية للمديرية أن الحملة جاءت بناءً على توجيهات رأفت العبد، مدير المديرية، و صلاح سلمي، وكيل المديرية. وقد شُكلت الحملة من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتعاون مع إدارة تموين العريش وقسم مباحث التموين للتحقق من الشكاوى المقدمة.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر مخالفة، توزعت في محطات المواد البترولية: محضر لعدم الالتزام بالتعليمات، محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي الأسواق:6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

وأكدت مديرية التموين أن الحملات التموينية ستستمر على مستوى المحافظة لضمان الالتزام بالتعليمات وحماية حقوق المستهلكين.

وسبق ونفذت مديرية التموين في شمال سيناء حملة تموينية مكثفة بالتعاون مع قسم مباحث التموين، أسفرت عن كشف عدة مخالفات في الأسواق والمخابز والمحلات التجارية حيث تم ضبط مطعم يقدم لحوماً مذبوحة خارج المجازر الرسمية، بالإضافة إلى كبد وقوانص دجاج غير صالحة للاستهلاك الإنساني، و تم تحريز الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة.

وفي جولة تفتيشية أخرى، قام رأفت العبد، مدير المديرية، بزيارة مطحن شرق الدلتا للتأكد من جودة الدقيق المعبأ والالتزام بالأوزان المحددة.

تم ضبط 200 جوال من الدقيق، الذي يمدد بمدعمات من الدولة، وتبين أنه غير صالح للاستهلاك الإنساني نظراً لاحتوائه على متحجرات ورائحة كريهة، و تم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة.