حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار فى منطقة مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أحد الأشخاص استعان بآخرين للتنقيب عن الآثار بمنزله ، وبالفعل تقابلوا فى منزله محل الواقعة أكثر من مرة ووضعا خطة للتنقيب عن الآثار داخل المنزل دون أن يشعر سكان العقارات المجاورة بأعمال الحفر.



وأشارت تحقيقات النيابة ، إلى أنه بالإنتقال والفحص تم ضبط مالك المنزل وبصحبته شخصين آخرين حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل محل الواقعة وعثر على حفرة دائرية بإحدى الغرف بعمق 8 أمتار تقريباً - الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.