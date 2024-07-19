اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يوليو 2024 05:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة 4 أيام

الجمعة، 19 يوليو 2024 02:08 م
حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة 4 أيام تنقيب عن اثار - ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات،  لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار فى منطقة مصر القديمة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أحد الأشخاص استعان بآخرين للتنقيب عن الآثار بمنزله ، وبالفعل تقابلوا فى منزله محل الواقعة أكثر من مرة ووضعا خطة للتنقيب عن الآثار داخل المنزل دون أن يشعر سكان العقارات المجاورة بأعمال الحفر.

 


وأشارت تحقيقات النيابة ، إلى أنه بالإنتقال والفحص تم ضبط مالك المنزل وبصحبته شخصين آخرين حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل محل الواقعة وعثر على حفرة دائرية بإحدى الغرف بعمق 8 أمتار تقريباً - الأدوات المستخدمة فى الحفر،  وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

 

 







تنقيب

اثار

تنقيب عن الاثار

الامن




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة