تنفيذ قرارات المجمع المقدس أبرزها.. تعرف على مهام الأب الكاهن فى الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة بالكنيسة الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أبا اعترافا لكثيرين كمرشد ورفيقا للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

وتطلق كلمة الأب الكاهن على رجل الدين المسيحى الذى يقوم بخدمة الناس ويسعى فى حاجتهم، والكاهن هو من ارتقى إلى درجة الكهنوت ويقوم بالصلاة والخدمة، وكلمة كاهن باللغة القبطية تأتى من قديس أو طاهر فالكاهن هو رجل الدين الذى يتجمل بالقداسة والطهارة فى حياته.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز واجبات الأب الكاهن فى الكنيسة.

1- مسئول مسئولية مباشرة أمام الرئاسة الدينية (الأب البطريرك أو الأب المطران أو الأب الأسقف) الذي يخدم تحت رئاسته عن قيامه بمهام خدمته وما يُكلف به من مهام، كما وأنه مسئول عن التنسيق والمشاركة مع بقية الآباء الكهنة داخل الإيبارشية في أداء الخدمات والمهام المشتركة وذات الصلة وصولًا للهدف الأساسي للخدمة الكهنوتية.

2- الإلتزام بجميع القوانين والقرارات التي صدرت أو تصدر من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

3- يلتزم الأب الكاهن بالسلوك الروحي الذي يتفق مع تعليم الإنجيل وعقيدة الكنيسة وتعاليم الآباء الرسل وقوانينهم ويمتنع عليه سلوك أي سبيل أو تصرف أو عمل يكون من شأنه عثرة المخدومين من أولاده الجسدانيين والروحيين وجميع شعبه.

4- يمارس الأب الكاهن كافة أنشطة الكنيسة والمهام المسندة إليه بأمانة وتفانى وفى مواعيدها وبحسب طقوسها وألا يزيد عليها أو ينتقص منها بحسب ما هو متبع وما تسلمه من الآباء.

5- يلتزم الأب الكاهن بالمحافظة على رعيته بتعليمها بكافة أشكال التعليم، وتسليم العقيدة المسيحية الأرثوذكسية السليمة إليها ويسعى بكل الطرق لتحقيق نهضتنا الروحية وخلاصها وتثبيت إيمانها والبحث عن الضالين والمفقودين والمرضى والمحبوسين والمحزونين والإهتمام بالفقراء والمحتاجين والغرباء والمأزومين وذوى الظروف والإحتياجات الخاصة، وما يستجد من خدمات رعوية.

6- يلتزم الأب الكاهن بالمشاركة والتوجيه والإرشاد والتقويم في كافة قطاعات الخدمة والأنشطة والخدمات والممارسات التي تتم في الكنيسة وذلك بروح المحبة والوداعة ونبذ الفرقة أو الكبرياء أو التسلط لاحتواء جميع الأطياف في المسيح يسوع إذ أنهم وهم متعددون إلا أنهم واحد في جسد المسيح الواحد الذي هو كنيسة الله.

7- يلتزم الكاهن بمنتهى الأمانة في الفصل بين أمواله الخاصة وأموال الكنيسة وما يأتمنه الأقباط عليه من عطايا تصرف بمنتهى الدقة والحكمة في الغرض المخصص لها (مبانى الكنيسة – إخوة الرب – أنشطة الكنيسة ... إلخ).

8- يلتزم الأب الكاهن بحضور الندوات والسيمينارات والأنشطة التي تحددها الرئاسة الدينية المباشرة أو الأعلى -كما ذكرنا أيضاً هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى- والتي يكون من شأنها رفع المستوى الروحى والتعليمى لديه ويكون التخلف عن حضور تلك الندوات والسيمينارات والأنشطة – دون مبرر – موجب لمساءلته.

9- يلتزم الكاهن بعدم استخدام كنيسته فى أنشطة للطوائف الأخرى إلا بعد موافقة الرئاسة الكنسية.

10- ضرورة الإلتزام الأرثوذكسى مع الطوائف الأخرى فى حالة المشاركة معهم فى المناسبات.