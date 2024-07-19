تنسيق القبول للثانوى التجارى الفنى فى الجيزة بالعام الدراسى الجديد

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن تنسيق القبول للثانوي الفني التجاري، وذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تنسيق التعليم التجاري بالجيزة للعام الدراسي 2024 / 2025.

إدارة شمال الجيزة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة إمبابة الثانوية التجارية 210 درجات.

-درجة القبول بمدرسة باحثة البادية التجارية 210 درجات.

إدارة جنوب الجيزة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الزهراء التجارية بنات 210 درجات.

إدارة العمرانية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية 230 درجة.

إدارة الهرم التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الأهرام التجارية بنين 210 درجات.

إدارة منشأة القناطر التعليمية

-درجة القبول بمدرسة منشأة القناطر التجارية المشتركة 210 درجات.

إدارة البدرشين التعليمية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة مزغونة التجارية المشتركة 200 درجة.

-إدارة العياط التعليمية

-درجة القبول بمدرسة العياط التجارية المشتركة 200 درجة.

-درجة القبول بمدرسة القطوري التجارية المشتركة 200 درجة.

إدارة الحوامدية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة 220 درجة.

إدارة أوسيم التعليمية

-درجة القبول بمدرسة أوسيم التجارية المشتركة 210 درجات.

إدارة أطفيح التعليمية

-درجة القبول بمدرسة أطفيح التجارية المشتركة 200 درجة.

-درجة القبول بمدرسة القبابات التجارية المشتركة 200 درجة.

-درجة القبول بمدرسة البرمبل الثانوية التجارية 200 درجة.

إدارة كرداسة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الراية التجارية بنات 230 درجة.

-درجة القبول بمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين 200 درجة.

إدارة الواحات البحرية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الباويطي التجارية المشتركة 175 درجة.

-درجة القبول بخدمات الباويطي التجارية المشتركة 150 درجة.

إدارة جنوب الجيزة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة 210 درجات.

إدارة الصف التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الصف الفنية المتقدمة 200 درجة.



تنسيق التعليم التجاري بالجيزة