تحرير محاضر وإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة لمراقبة الأغذية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجارى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق لضبط ومراقبة الأسواق.

تبين من التقرير الذى أعدته وكيل وزارة الصحة" د. سماح جاد "قيام إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتورة أمنية حسن، بتنفيذ حملة بمدينة بني سويف، تحت إشراف د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، تم خلالها المرور على 6 منشآت غذائية، وتحرير 9 محاضر لمخالفات خاصة بتدني مستوى النظافة وعدم حمل شهادات صحية، بجانب إعدام بعض الأغذية منتهية الصلاحية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الصدد.