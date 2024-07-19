بيلوسى تبلغ الديمقراطيين أن بايدن اقترب من التخلى عن الترشح للرئاسة

وكالات

قال مسؤولون ديمقراطيون إن الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي نانسى بيلوسى أبلغت عدداً من الأعضاء الديمقراطيين في المجلس أنها تعتقد أن الرئيس جو بايدن يمكن أن يقتنع قريباً بالخروج من السباق الرئاسي، في تصاعد للضغوط على الرئيس الديمقراطي الذي بات محاصراً من أعضاء حزبه، وسط موجة تسريبات لا تتوقف عن نقاشات بشأن خروجه من السباق الرئاسي.

وتلعب بيلوسي دوراً قوياً خلف الكواليس، منذ اندلاع أزمة ترشح بايدن التي أثارها أدائه السيء في المناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب، وتسعى بيلوسي إلى حل الأزمة السياسية بلعب دور الوسيط بين الديمقراطيين والبيت الأبيض، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

ورغم تركها رئاسة مجلس النواب وتخليها عن زعامة الأقلية الديمقراطية في المجلس، إلا أنها تحظى بنفوذ واسع.

وأبلغت بيلوسي النواب الديمقراطيين عن كاليفورنيا وبعض قيادات الديمقراطيين في المجلس أنها تعتقد أن بايدن يقترب من اتخاذ قرار بالتخلي عن مسعاه الرئاسي.

ويخشى بعض الديمقراطيين من أن بقاء بايدن في السباق، سينتهي بتسليم البيت الأبيض إلى دونالد ترمب.