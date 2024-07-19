بورصة لندن: خدمة نشر الأخبار تعود للعمل بعد انقطاعها جراء العطل التقنى

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن بورصة لندن أكدت أن خدمة نشر الأخبار عادت للعمل بعد انقطاعها جراء العطل التقني.

وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني، كما تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وطلبت هيئة الطيران الأمريكية، اليوم الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقنى بالحواسيب.

وأعلن مطار برلين عن تعليق جميع الرحلات حتى الثامنة بتوقيت جرينيتش بسبب أعطال تقنية. ويأتى ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل فى نظامها العام العالمي. كما توقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا بسبب مشاكل في أنظمة العمل.