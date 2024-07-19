بلينكن يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع شعب سلطنة عمان

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قدمت واشنطن تعازيها، لسلطنة عمان في واقعة استهداف مسجد في العاصمة مسقط.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تضامن الولايات المتحدة مع شعب عمان وتقديرها لجهود شرطة عمان السلطانية طوال الهجوم.. حسبما أفادت قناة " الحرة الأمريكية" الخميس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه بلينكن مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدى لتقديم التعازي في حادث إطلاق النار المروع الذي استهدف المصلين في مسجد في مسقط.

وناقش الوزيران الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ينص على إطلاق سراح الرهائن وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع.