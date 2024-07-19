بسبب الحرارة الشديدة فى إيطاليا.. مصرع طفلة 14 شهرا نساها والدها فى سيارة

فاطمة شوقى

توفيت طفلة تبلغ من العمر 14 شهراً في مدينة ماركون بفينيسيا ، بسبب درجات الحرارة الشديدة في إيطاليا، بعد أن نسيها والدها في السيارة، لعدة ساعات ، حسبما قالت صحيفة دومانى الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأب كان عليه أن يتركها في الحضانة ولكنه نساها في السيارة وذهب إلى عمله مباشرة، وبعد عدة ساعات أدرك أنه تركها في السيارة.



عندما وصلت المساعدة، كان قلب الفتاة الصغيرة قد توقف بالفعل. ومع ذلك، تم نقلها إلى مستشفى أنجيلو في ميستري، لكن المحاولة اليائسة الأخيرة لإنقاذها باءت بالفشل، تم تفعيل بروتوكول الدعم النفسي للوالدين.

كان الأب هو من طلب المساعدة عندما عاد إلى موقف السيارات بعد عدة ساعات، ووجد الفتاة الصغيرة محبوسة في السيارة.



وتشهد إيطاليا موجة حارة قوية أدت إلى وصول درجات حرارة مرتفعة للغاية في أجزاء كثيرة من البلاد، خاصة المنطقة الجنوبية الوسطى من شبه الجزيرة الإيطالية وجزيرتي صقلية وسردينيا.



وكان توفى ثلاثة أشخاص مسنين في الأيام الأخيرة لأسباب تتعلق بالحرارة القوية التي تؤثر على إيطاليا، وخاصة وسط الجنوب، في حين من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشدة فى الأيام القادمة.



وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى إن درجات الحرارة القصوى - التى تصل أو تتجاوز فى بعض الأماكن 43 درجة - ستظل عند مستوى مرتفع خلال معظم شهر يوليو، ومن المرجح أن تكون موجة الحر الحالية هي السبب في وفاة ثلاثة من كبار السن، شخص واحد في روما ، وسط واثنان في منطقة بوليا.



ونظرًا للحرارة الشديدة، فإن خطر نشوب الحرائق مرتفع أيضًا، وفي جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا والتي تأثرت بالفعل بجفاف شديد، اضطر رجال الإطفاء إلى التدخل في الأيام الأخيرة لإخماد ما لا يقل عن عشرين حريقا، وفي جزيرة سردينيا الكبيرة الأخرى في إيطاليا، تقترب درجات الحرارة أيضًا من 40 درجة.