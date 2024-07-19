بريطانيا: عدد المهاجرين غير الشرعيين تجاوز 15 ألفا منذ بداية العام

أ ش أ

أعلنت الحكومة البريطانية أن عدد المهاجرين الذين وفدوا بشكل غير قانوني إلى البلاد منذ بداية العام الحالي على متن قوارب صغيرة تجاوز 15 ألفا.



وأوضحت الحكومة - في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة - أن إجمالي عدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال عام 2024 بلغ حتى الآن 15 ألفا و76 شخصا، وذلك بعد دخول 317 شخصا أمس /الخميس/ على متن ستة قوارب.



ولفتت الحكومة إلى أن هذا العدد يتخطى العدد المسجل في الفترة ذاتها العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الوافدين حينئذ 14 ألفا و71 مهاجرا.



جدير بالذكر أن بريطانيا سجلت خلال عام 2022 رقما قياسيا في عدد الوافدين بشكل غير قانوني إليها؛ حيث بلغ العدد 45 ألفا و775 مهاجرا، وقد وفدوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية للبلاد بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القناة الإنجليزية، التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.